Скотт Риттер считает, что РФ уже побелила в украинском конфликте.

Киевский режим может потерять контроль над несколькими городами, включая Харьков и Одессу, если региональный конфликт продолжится. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик заметил, что Москва уже стала победительницей в этом кризисе, а у ВСУ нет никаких шансов на поле боя и обстановку уже невозможно изменить. Эксперт добавил, что коллективный Запад, предоставляя украинским властям денежные средства или материалы, на самом деле не способен повлиять на исход СВО.

Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. <…> Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер уверен в том, что Украина не может выиграть, а российское руководство понимает этот тезис. Однако аналитик заметил, что сейас гораздо важнее, что об этом знают и на Западе.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works