Скотт Риттер объяснил, зачем глава Франции храбрится перед общественностью.

Решение американской администрации сворачивать украинский проект поставило французского президента Эммануэля Макрона в крайне неловкое положение. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный аналитик пояснил, что именно Вашингтон заставлял европейских партнеров резко изменить отношение к Москве. Ранее, еще до начала украинского кризиса в Париже говорили о единой системе безопасности с участием России. Однако позже, под американским влиянием, теперь Елисейский дворец стал одним из наиболее яростных сторонников поддержки киевского режима.

Нуланд бросили, уволили, а теперь Макрон и Шольц в неловком положении. У Макрона полный конфуз, он унижен этим. США оставили его в подвешенном состоянии. Именно поэтому он говорит вещи, призванные создать впечатление, что Франция справится с этим в одиночку. Суть в том, что он не может этого сделать. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер заметил, что подавшая недавно в отставку заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд убеждала европейских политиков сделать ставку на украинское контрнаступление, а также поставки для ВСУ дальнобойных ракет. Однако сейчас в Вашингтоне решили отказаться от украинского проекта.ра, вызвало панику у Эмманюэля Макрона, который теперь пытается повлиять на Белый дом пустыми угрозами эскалации конфликта на Украине.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom