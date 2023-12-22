Скотт Риттер оценил положение ВСУ на поле боя.

Уже этим летом российские военнослужащие освободят из-под контроля киевского режима город Харьков и подойдут к Одессе, так как Вооруженные силы Украины больше не могут сопротивляться. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Им лучше всего отступить к Днепру — это позволит сократить численность своих войск там, а затем сконцентрировать силы на севере и юге, чтобы попытаться помешать русским добиться там больших успехов. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный аналитик заметил, что у ВСУ больше нет возможности противостоять России из-за недостатка живой силы. Такое положение в рядах ВСУ должно заставить Киев отступить.

В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom