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В США обратили внимание на деталь в действиях России на Украине

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Скотт Риттер считает, что Москва заинтересована в Украине как в дееспособном государстве.

Москва развернула против Украины не полномасштабную войну, а специальную военную операцию именно потому, что в первом случае от соседнего государства ничего не осталось бы. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению  за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что российская администрация заинтересована в дееспособной Украине, потому что в противном случае страна станет только обузой для Кремля.

Россия ведёт эти боевые действия совершенно отличным от войны способом. Ведь она знает, что однажды этот конфликт закончится, и ей придётся иметь дело с тем, что осталось от Украины.

Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что российские войска в отличие от армии киевского режима не наносят удары по гражданской инфраструктуре  и мирному населению. Целями ВС РФ выбираются объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления Украины.

Разведчик раскрыл неожиданные детали отставки Нуланд.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: сво, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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