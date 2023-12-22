Скотт Риттер оценил политику, которую проводила замгоссекретаря Энтони Блинкена.

Заместитель американского государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд покидает свой должностной пост в связи с возникшими принципиальными разногласиями с внешним курсом Белого дома по украинскому кризису. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector.

Ее вызвали на ковер и сказали прекратить либо, если она не сможет этого сделать, подать в отставку. Она подала в отставку. Ее видение того, как мы должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист напомнил о том, что замгоссекретаря Энтони Блинкена позволяла себе такую риторику, которая идет вразрез с текущими возможностями и потребностями властей в Вашингтоне. Виктория Нуланд давала обещания странам коллективного Запада, что конгрессмены США одобрят дополнительное финансирование армии киевского режима, а также подначивала международных союзников Украины делать все более резкие заявления в отношении Москвы. Сотрудница Госдепа отказалась прогибаться под новую политику властей, поэтому чиновники сочли, что она слишком далеко зашла.

"Не подчинилась". В США назвали причину отставки Нуланд.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty