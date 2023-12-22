Скотт Риттер считает, что замгоссекретаря США погубила ее риторика в отношении Москвы.

Заместителя американского государственного секретаря Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий чиновницы с внешнеполитическом курсом Белого Дома. Такое мнение высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Специалист заметил, что сейчас Украина становится большой проблемой для Вашингтона, поэтому чиновники из Вашингтона якобы думают о том, как можно смягчить последствия неизбежной победы Москвы.

Давайте напрямую: это не ее добровольное решение. <...> Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь. У администрации Байдена сейчас происходит сверка с реальностью. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер полагает, что Виктория Нуланд вынуждена уходить в отставку, потому что ни за что не прогнется под взгляды Белого дома. В частности, замгоссекретаря США позволяла себе публично такую риторику, которая не подходит текущим потребностям Госдепа в отношениях с Россией. Скотт Риттер назвал уход Виктории Нуланд с занимаемой должности частью подготовки президента Джо Байдена к предстоящим выборам.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong