Скотт Риттер прокомментировал превращение Украины в плацдарм против России.

Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по территории России с украинской земли, где с 2014 года специалисты начали строить военные базы для реализации данной задачи. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Иностранец уточнил, что именно о такой угрозе регулярно упоминал российский президент Владимир Путин, говоря об опасности, исходящей от западных разведывательных служб и армий.

После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер добавил, что рабочий визит директора ЦРУ на Украину представляет из себя гораздо более важное событие, чем поездка американского президента Джо Байдена в Киев.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works