Скотт Риттер не верит в новое контрнаступление Киева.

Украинские Вооруженные силы не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять Вооруженным силам России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Ведущий шоу прокомментировал интервью лидера киевского режима Владимира Зеленского от 23 февраля для американского телеканала Fox News заявил, в котором политик публично заявил о том, что ВСУ готовят новое контрнаступление в акватории Черного моря и специальной военной операции.

Новое контрнаступление будет таким же "успешным", что означает, <…> люди будут убиты, ранены или взяты в плен, а техника — уничтожена. Если Зеленский говорит, что оно будет, это еще не значит, что так случится на самом деле. Скотт Риттер, Эксперт

Бывший военнослужащий США уточнил, что во время летней попытки украинские войска не смогли достичь существенных территориальных приобретений. Они даже не смогли преодолеть первую линию российской обороны. Теперь жн ВС России довольно хорошо перехватывают войска противника по мере наращивания сил ВСУ.

"Разнесли всех". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла "Искандером".

Фото и видео: YouTube / Redacted