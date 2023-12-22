Скотт Риттер сообщил о ликвидации резервов ВСУ в тылу на СВО.

Российские Вооруженные силы нанесли удар "Искандерами", уничтожив несколько батальонов Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной операции. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный аналитик заметил, что сейчас Москва бьет по резервным силам армии киевского режима, находящимся в тылу. Это предотвращает появление этих сил противника на передовой линии.

Русские отправили по скоплениям противника две ракеты "Искандер". <…> Речь идет о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте. Скотт Риттер, эксперт

В Министерстве по обороне России говорили о том, что на прошлой неделе войска страны совершили 31 групповой удар по объектам укараинского военно-промышленного комплекса, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели удалось поразить.

"Четыре города". Зеленскому сообщили, в каких границах останется Украина.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty