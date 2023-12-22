Скотт Риттер считает, что на поле боя для ВСУ наступает "начало конца".

Российские военнослужащие в ходе своего наступления в зоне проведения специальной военной операции возьмут под свой контроль такие города как Одесса, Николаев, Днепропетровск и Харьков. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Иностранец указал на то, что сейчас на СВо Москва успешно ликвидирует украинских операторов беспилотников. Этими действиями они лишают противников воздушной поддержки дронов, дают возможность собственным подразделениям продвигаться вперед по территории под прикрытием артиллерии.

Они пойдут на Одессу, возьмут Николаев, Днепропетровск и Харьков. Это произойдет, у этих четырех городов сейчас нет шансов, потому что после краха украинских сил ничто не сможет остановить продвижение России. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер считает, что на таком этапе региональный конфилкт находится сейчас, что является для противостояния между Москвой и Киевом "началом конца".

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Фото и видео: YouTube / Redacted