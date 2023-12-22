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"Будут с Россией". В США озвучили мирный план европейских союзников

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Скотт Риттер призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с РФ.

Европейский регион рано или поздно выйдет из-под американского влияния и попытается установить хорошие отношения с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты  в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что местное население стран-членов Европейского союза уже публично демонстрирует недовольство проамериканской политикой своих правящих политических элит. В частности, эти действия выражаются в массовых протестах  сотрудников сельскохозяйственной сферы, разочарованием избирателей.

Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией.

Скотт Риттер, эксперт

Экс-разведчик США отметил, что сотрудничество с Москвой несет для Европы экономические выгоды. Он добавил, что только российские энергетические ресурсы способны оживить немецкую экономическую систему в текущий момент.

"Они боятся". В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works

Теги: европа, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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