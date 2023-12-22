Скотт Риттер прокомментировал интервью Карлсона с Владимиром Путиным.

Страны коллективного Запада боятся, что из-за интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону мир узнает правду. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Аналитик пояснил, что вместо попыток скрыть этот материал от аудитории, Западу следовало бы предоставить свои аргументы в противовес. Однако противники Москвы понимают, что глава РФ говорит правду, разоблачающую западную ложь.

Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать". Такер Карлсон оказал американскому народу огромную услугу. Скотт Риттер, Эксперт

Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom