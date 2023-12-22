Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Скотт Риттер рассказали о продвижении ВС РФ по линии фронта.

На Украине начался военно-политический кризис из-за провалов армии киевского режима и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Иностранный аналитик добавил, что ВСУ не способны остановить продвижение российских сил, поэтому переживают крах на фронтовой линии по различным направлениям.

Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер. Скотт Риттер, эксперт

Эксперт добавил, что потеря территорий, неудачные операции и неспособность противостоять России и стали теми причинами, по которым президент Владимир Зеленский решился на увольнение главкома Залужного, который ранее отказался самостоятельно уйти в отставку с занимаемой должности. Скотт Риттер предполагает, что политический хаос в Киеве, вызванный политической борьбой между руководством страны и военными, усугубится в дальнейшем.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom