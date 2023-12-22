Скотт Риттер рассказал о системах ПРО, размещенных США в Европе.

Россия жестко ответила на американские планы от администрации, так как власти США хотели разместить ракетные вооружения на территории Украины. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что Вашингтон в нарушение международных договоренностей разместили в Румынии и Польше собственные системы Aegis. Чиновники аргументировали такие действия тем, что такая установка предназначена лишь для противоракетной обороны. Однако эксперт напомнил зрителям шоу, что Aegis можно переоборудовать в ударные системы для ликвидации наземных целей.

Русские тогда сказали: "Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет". Скотт Риттер, эксперт США

Экс-разведчик США считает, что Украине грозит прорыв всей линии фронта.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty