Скотт Риттер сравнил силы, которые остались у Киева и Москвы на поле боя.

У Вооруженных сил Украины закончились резервы, поэтому армия киевского режима не сможет противостоять прорыву Россией по всей линии фронта. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Иностранный эксперт пояснил, что военнослужащих от ВСУ на линии соприкосновения становится все меньше. Это в результате приведет к тому, что ВС РФ смогут прорваться на территорию.

Первое, что требуется для проведения контратаки - это резервы. У них не осталось резервов: нет подготовленных солдат, нет оборудования. Россияне становятся только сильнее, а украинцы - только слабее. Скотт Риттер, эксперт США

Риттер: Россия не позволит Украине контролировать Одессу.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom