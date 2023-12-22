Экс-разведчик США оценил возможную потерю Украиной города-порта.

Москва в целях обеспечения безопасности Крыма может освободить из-под контроля киевского режима город Одесса. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Иностранный специалист заметил, что по завершению украинского конфликта режим при главе государства Владимире Зеленском будет уничтожен, так как является нацистским.

ВСУ угрожают безопасности Крыма. Россия не позволит Украине контролировать этот город. Скотт Риттер, эксперт

Риттер объяснил, почему Запад откладывает поставки F-16 на Украину.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong