Петербуржца оштрафовали за игру по ночам на барабанах

Он мешал семье с четырьмя детьми. В пользу каждого малолетнего ребенка через суд была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Прокуратура добилась компенсации морального вреда от музицирующего по ночам петербуржца. Об этом сообщила прокуратура Невского района.

За помощью в прокуратура обратилась семья, в которой воспитываются четверо детей. Супруги сообщили, что их сосед этажом ниже систематически на протяжении нескольких лет играет на ударных установках, подключает виброустановки к потолку, включает речитатив и метроном, бьет по батареям, мешая ночному отдыху. На неоднократные обращения с просьбой соблюдать тишину, учитывая, что в семье растут четверо детей, сосед не реагировал.

Прокурор Невского района направил исковое заявление в суд о взыскании с соседа компенсации морального вреда. В пользу каждого малолетнего ребенка через суд была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге иностранец для работы в блинной купил подложные документы и стал фигурантом уголовного дела.

Фото: pxhere