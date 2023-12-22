В Петербурге иностранец для работы в блинной купил подложные документы и стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге иностранец для работы в блинной купил подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила прокуратура Василеостровского района.

По версии следствия, обвиняемый не позднее июля 2023 года, желая получить должность в популярной сети блинных, приобрел подложное свидетельство о регистрации с отметкой о месте его пребывания в одном из домов по Кадетской линии В.О.

Позднее было установлено, что свидетельство является подложным, так как оттиск гербовой печати на документе является поддельным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге задержали мигрантку, находящуюся в межгосударственном розыске за мошенничество с лизингом.

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