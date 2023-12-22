В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве с поиском пропавшего участника СВО

Личность подозреваемого установлена: им оказался неоднократно судимый житель Гатчины в возрасте 42 лет.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве с поиском пропавшего участника СВО. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красногвардейского района обратилась женщина, ставшая жертвой мошенничества под предлогом розыска мужа, пропавшего в ходе СВО. Она заявила, что на нее "вышел" якобы посредник от представителей ВС РФ, который, введя в заблуждение, пообещал помочь в поисках. За услугу неизвестный попросил 650 тыс. рублей. Петербурженка передала ему всю сумму наличными, после чего мужчина перестал выходить на связь. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Личность подозреваемого установлена: им оказался неоднократно судимый житель Гатчины в возрасте 42 лет. Его задержали у дома 4 по Объездному переулку.

При обыске у мошенника нашли типографские бланки удостоверений "Союза десантников" и ветеранские, оттиски печатей и ордена, как установлено экспертизой, бутафорские. Похищенные деньги частично изъяли, мужчина арестован.

Ранее мы рассказывали о том, что руководители петербургской УК "Сити-Сервис" объявлены в международный розыск.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти