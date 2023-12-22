Руководители петербургской УК "Сити-Сервис" объявлены в международный розыск

Им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Генеральный директор управляющей компании (УК) ОАО "Сити Сервис" Витаутас Юневичюс и директор департамента Лариюс Лапинскас объявлены Московским районным судом Петербурга в международный розыск. Им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 22 мая.

Юневичюса и Лапинскаса обвиняют в организации хищения путем обмана денежных средств ОАО "Сити Сервис" "по мотиву личной наживы и необоснованного обогащения". Первый из них в 2016 году заключил договор на санитарное содержание многоквартирного дома по адресу: Дунайский проспект, 7к7, после чего перечислил сумму "по платежным поручениям за осуществление работ по договору свыше установленного размера платы", в общей сумме похитив более 3,9 млн рублей.

В международный розыск фигуранты объявлены 20 мая. Срок меры – два месяца с момента передачи обвиняемых правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания в стране.

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Фото: Piter.TV