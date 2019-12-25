Отец девочки, похитивший ее в Петербурге 5 лет назад, объявлен в международный розыск

По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела в отношении отца Златы Нелюбовой, которую он похитил в 2020 году, заочно вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. После этого мужчину объявили в международный розыск, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу 21 марта.

По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, розыск обвиняемого и поиск девочки 2016 года рождения продолжаются.

Следователи обратились с просьбой к горожанам, располагающим какими-либо сведениями о местонахождении обвиняемого и Златы, позвонить по телефонам: 570-66-71, 591-62-64 или 02.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу