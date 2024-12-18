Продолжаются поиски девочки, которую похитил отец в 2020 году в Петербурге

Бывший супруг заявительницы увез из дома совместную дочь – Нелюбову Злату Олеговну 2016 года рождения.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения девочки (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Отмечается, что 7 марта 2020 года бывший супруг заявительницы увез из дома совместную дочь – Нелюбову Злату Олеговну 2016 года рождения.

Учитывая, что до настоящего времени местонахождение девочки и ее отца не установлено, а сам мужчина скрывается от родственников и правоохранительных органов, органы предварительного следствия имеют основания полагать, что в отношении малолетней могло быть совершено преступление. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Проведены обыски по местам проживания родственников мужчины, также допрошены свидетели – его знакомые. Вместе с тем девочку и ее отца все еще разыскивают.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим какими-либо сведениями о местонахождении Златы Нелюбовой, позвонить по телефонам: 570-66-71, 591-62-64 или 02.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге нашли 12-летнюю девочку, пропавшую 7 марта.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу