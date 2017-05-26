20-летний мигрант на Московском вокзале предоставил полицейским поддельные документы

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа".

Сотрудниками транспортной полиции Петербурга выявлен факт использования подложного документа. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

На территории Московского вокзала сотрудниками транспортной полиции был выявлен 20-летний уроженец Центральной Азии по подозрению в использовании подложных документов. Молодой человек предъявил полицейским документ миграционного учета, вызывающий сомнения в подлинности.

Экспертиза показала, что документ, предоставляющий право пребывания на территории Санкт-Петербурга, имеет признаки подделки.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет либо арест на срок до шести месяцев.

В Ленобласти обсуждают новые ограничения для иностранных работников.

Фото: Piter.tv