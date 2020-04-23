В Петербурге вновь откроются блинные "Чайная ложка"

Авторы проекта хотят составить конкуренцию "Теремку".

Блинная "Чайная ложка" может вновь открыться в Петербурге. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург".

Проект был запущен в 2001 году. Им руководили бизнесмены Борис Крупкин и Михаил Августин. В прошлом десятилетии сеть насчитывала около 70 точек в разных городах страны. Позже предприниматели продали 24 акций фонду "Нева-Русь". В 2019 все рестораны закрыли.

В конце прошлого года из ЕГРЮЛ исключили ООО "ТЗ "Чайная ложка". Сейчас бренд планирует вернуться на рынок. Авторы проекта хотят составить конкуренцию "Теремку".

Ранее на Piter.tv: самый крупный фуд-молл под названием Vokzal 1853 отроется в Петербурге в ноябре.

Фото: pexels