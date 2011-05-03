Самый крупный фуд-молл под названием Vokzal 1853 отроется в Петербурге в ноябре

Средний чек на человека составит порядка 900 рублей с напитком.

В ноябре этого года в Петербурге откроется фуд-молл Vokzal 1853. Здесь будут проходить концерты, вечеринки, стендапы и мастер-классы. Об этом сообщили в Peterburg2.

Проект запустят на территории ТРК "Варшавский экспресс". Площадь фуд-молла составит свыше 34 тыс. кв. метров. В нем будет 4 тыс. посадочных мест. Кроме того, в здании есть концертная площадка для 2,5 тыс. человек. Средний чек на человека составит порядка 900 рублей с напитком.

Интерьер здания передает атмосферу XIX века. Проект подготовили компания "Адамант" и ресторатор Алексей Васильчук.

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Фото: пресс-служба Vokzal 1853