В Петербурге предлагают ввести скидки при своевременной оплате городских штрафов

Скидку в 50% предлагается вводить в случае уплаты региональных штрафов в течение 20 дней с момента вынесения наказания.

В Петербурге предлагают наделить регионы правом устанавливать скидки до 50% при современной уплате местных штрафов. Данную федеральную инициативу в среду поддержал петербургский ЗакС.

Документ подготовила группа депутатов от "Единой России". Отмечается, что такие поблажки на данный момент есть только у федеральных штрафов, а регионы не имеют данных полномочий. Из-за этого штраф за нарушение правил платной парковки можно оплатить только в полной мере, хотя он похож на другие нарушения ПДД.

Скидку в 50% предлагается вводить в случае уплаты региональных штрафов в течение 20 дней с момента вынесения наказания.

Ранее ЗакС поддержал ограничение доступа к книгам иноагентов в петербургских библиотеках.

Фото: Piter.tv