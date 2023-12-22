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ЗакС поддержал ограничение доступа к книгам иноагентов в петербургских библиотеках
Сегодня, 14:36
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ЗакС поддержал ограничение доступа к книгам иноагентов в петербургских библиотеках

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Сейчас библиотеки Петербурга предоставляют читателям в пользование документы, созданные иностранными агентами.

На заочном заседании постоянная комиссия Законодательного собрания Петербурга по образованию, культуре и науке одобрила предложение депутатов Госдумы о внесении изменений в закон "О библиотечном деле". Планируется ограничить доступ к книгам иностранных агентов в библиотеках города. 

Сейчас библиотеки Петербурга предоставляют читателям в пользование документы, созданные иностранными агентами, передали в  "РБК Петербург".

Ранее мы писали, что прибыль петербургского Дома Книги увеличилась за год до 345 млн рублей.

Фото: Unsplash

Теги: библиотеки, книги иноагентов, литература
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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