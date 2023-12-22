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Прибыль петербургского Дома Книги увеличилась за год до 345 млн рублей
Вчера, 22:56
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Прибыль петербургского Дома Книги увеличилась за год до 345 млн рублей

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По данным "Контур.Фокус", в 2022 у компании был убыток около 7 млн рублей.

В АО "Торговая фирма "Санкт–Петербургский дом книги" в 2023 году выручка составила около 0,9 млрд рублей, а чистая прибыль – 345,7 млн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на отчет организации.

По данным "Контур.Фокус", в 2022 у компании был убыток около 7 млн рублей. Часть выручки Дом Книги направил на завершение ремонта своих помещений. Напомним, в 2023 году ввели цокольный этаж Дома Зингера. 

В сеть Дома Книги входят флагманский магазин на Невском проспекте в Доме Зингера и торговый павильон в Кронштадте. 

Ранее мы рассказывали о том, что Дом Книги примет участие в акции книгодарения.

Фото:  ВКонтакте / Дом Книги

Теги: выручка компании, дом книги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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