Прибыль петербургского Дома Книги увеличилась за год до 345 млн рублей

По данным "Контур.Фокус", в 2022 у компании был убыток около 7 млн рублей.

В АО "Торговая фирма "Санкт–Петербургский дом книги" в 2023 году выручка составила около 0,9 млрд рублей, а чистая прибыль – 345,7 млн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на отчет организации.

По данным "Контур.Фокус", в 2022 у компании был убыток около 7 млн рублей. Часть выручки Дом Книги направил на завершение ремонта своих помещений. Напомним, в 2023 году ввели цокольный этаж Дома Зингера.

В сеть Дома Книги входят флагманский магазин на Невском проспекте в Доме Зингера и торговый павильон в Кронштадте.

Ранее мы рассказывали о том, что Дом Книги примет участие в акции книгодарения.

Фото: ВКонтакте / Дом Книги