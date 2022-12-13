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В Доме книги открылся для посетителей цокольный этаж
Сегодня, 12:14
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В Доме книги открылся для посетителей цокольный этаж

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Здесь установили столики для чтения, за которыми можно отдохнуть с книгой, определиться с покупкой.

Цокольный этаж открыли в Доме Книги на Невском проспекте. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

Здесь можно будет найти художественную и специальную литературу.  В зале сделали большой ремонт. Так, на цокольном этаже обновили стеллажи, поменялось расположение отделов. Дизайнеры сохранили в интерьерах стиль модерн, в котором было построено здание.

Кроме того, здесь установили столики для чтения, за которыми можно отдохнуть с книгой, определиться с покупкой.

На  обновление Дома Книги власти Северной столицы выделили 200 миллионов рублей. Деньги пошли не только на ремонт объекта, но и на закупку нового оборудования

Ранее на Piter.tv: число объектов стрит-ретейла на Невском проспекте увеличилось на 66 за последние 6 лет.

Фото:  ВКонтакте / Дом Книги

Теги: дом зингера, дом книги на невском, культура, цокольный этаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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