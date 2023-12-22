Петербуржцу грозит штраф за оскорбления бывшей жены в смс-сообщениях

Он прислал ей оскорбительные сообщения в День всех влюбленных.

Петербуржцу грозит штраф за оскорбления в смс-сообщениях, сообщили в прокуратуре Петродворцового района.

Установлено, что 14 февраля 2024 года бывший муж заявительницы, находясь у себя дома, направил ей СМС-сообщения, содержащие оскорбительные выражения, чем унизил её честь и достоинство.

Приняв во внимание заключение эксперта-лингвиста, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). В настоящее время административные материалы направлены на рассмотрение в суд.

Также в Петербурге за оскорбления учеников перед судом предстанет бывший учитель начальных классов.

Фото: Piter.tv