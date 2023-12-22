В Петербурге за оскорбления учеников перед судом предстанет бывший учитель начальных классов

Также она била двух первоклассников.

В Петербурге перед судом предстанет бывший учитель начальных классов, обвиняемая в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в следственном отделе по Василеостровскому району.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней бывшей учительницы, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, обвиняемая, являясь учителем первого класса одной из школ Василеостровского района, с сентября 2022 года по апрель 2023 года во время занятий систематически высказывала угрозы применения физического насилия двум школьникам, оскорбляла их, используя унизительные выражения, касающиеся внешнего вида, физического и психического развития, а также наносила им удары.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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