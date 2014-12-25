Госдума поддержала изменение налогового режима

Депутаты Госдумы приняли законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс России. Об этом сообщает "Российская газета".
Этой весной правительство внесло на рассмотрение законопроект, предполагающий ряд изменений в нормах Налогового кодекса. Он устанавливает нулевой налог на прибыль не только для медицинских и образовательных учреждений, но и для музеев, библиотек и театров. Нововведения коснулись физических лиц, облегчив подачу и получение документов.
Еще одни меры направлены на борьбу с налоговым мошенничеством.
Видео: Дума ТВ / Youtube.
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