Госдума поддержала изменение налогового режима

Этой весной правительство внесло на рассмотрение законопроект, предполагающий ряд изменений в нормах Налогового кодекса.

Депутаты Госдумы приняли законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс России. Об этом сообщает "Российская газета".

Этой весной правительство внесло на рассмотрение законопроект, предполагающий ряд изменений в нормах Налогового кодекса. Он устанавливает нулевой налог на прибыль не только для медицинских и образовательных учреждений, но и для музеев, библиотек и театров. Нововведения коснулись физических лиц, облегчив подачу и получение документов.

Еще одни меры направлены на борьбу с налоговым мошенничеством.

Видео: Дума ТВ / Youtube.