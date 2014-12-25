  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:26
228
alexandra08
Код вставки плеера

Госдума поддержала изменение налогового режима

0 0

Этой весной правительство внесло на рассмотрение законопроект, предполагающий ряд изменений в нормах Налогового кодекса.

Депутаты Госдумы приняли законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс России. Об этом сообщает "Российская газета".

Этой весной правительство внесло на рассмотрение законопроект, предполагающий ряд изменений в нормах Налогового кодекса. Он устанавливает нулевой налог на прибыль не только для медицинских и  образовательных учреждений, но и для музеев, библиотек и театров. Нововведения  коснулись физических лиц, облегчив подачу и получение документов.

Еще одни меры направлены на борьбу с налоговым мошенничеством.

Видео: Дума ТВ / Youtube.

 

Теги: госдума, налоговый кодекс, налоговый режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии