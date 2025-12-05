В Петербурге прошел Бизнес-Фест Сбера

Обменяться знаниями и контактами, побывать на персональной консультации у опытных предпринимателей и послушать ведущих мировых бизнес-коучей. В Петербурге состоялся заключительный этап всероссийского цикла Сбер Бизнес-Фестов, которые на протяжении года проходили в 25 городах России.

На открытии главной сцены участников петербургского форума поприветствовал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов:

Сегодня мы пригласили состоявшихся бизнесменов, известных бизнес-менторов, коучей, основателей успешных стартапов для того, чтобы наша работа не была погружением в теорию, а дала практически применимы знания, навыки и стала еще одной точкой развития для вашего бизнеса.

Главным международным гостем фестиваля стал Дэвид Кови - мировой эксперт в области саморазвития и эффективности, последователь идей своего отца Стивена Кови – автора легендарной книги "Семь навыков высокоэффективных людей".

Дэвид Кови, эксперт в области саморазвития и эффективности:

Мой отец всю жизнь работал над тем, чтобы люди были более продуктивными, лучше, сильнее, были вдохновлены, чтобы они все становятся лидерами. Поэтому мой отец посвятил всю свою жизнь идее раскрытия человеческого потенциала.

Своими вдохновляющими историями взлётов и падений поделились сами предприниматели, которые каждый день встречаются с новыми вызовами и превращают их в точки роста.

Марина и Игорь Распоповы, основатели сервиса доставки морепродуктов "Рыбные правила":

На самом деле простая история успешного успеха, наверное, они так на слуху, их много, их и несложно найти. А вот какие-то моменты более сложные, какие-то шероховатости, они не идеальные моменты, они как раз-таки могут открыть внутреннюю кухню бизнеса. И в том числе молодые предприниматели почувствуют себя увереннее, они увидят, что у них происходит что-то подобное, а может быть, смогут найти для себя какие-то решения в этом, мне кажется, это очень важно, очень ценно. А мне кажется, что если ты несколько раз сталкиваешься с неудачей, то ты просто начинаешь на этом зацикливаться и постоянно думать, что с тобой что-то не то, что-то не так, а на самом деле так происходит у всех абсолютно это нормально.

Центральной темой Бизнес-Феста в этом году стало понятие "доверия" как основа для формирования контактов с партнерами, клиентами и инвесторами.

Роман Харисов, основатель клубничной фермы City Ferma:

Можно доверять и нужно доверять людям. Мы поставили прошлым, позапрошлым летом получается первый раз ларьки без продавцов. То есть клубника в обычном доступе. Это просто не знаю, как площадка с крышей на ней стоит клубника и в холодильниках, и в открытом доступе. И люди сами оплачивают и сами забирают весь товар.

В рамках фестиваля начинающие бизнесмены смогли тет-а-тет пообщаться с ведущими предпринимателями своей отрасли в менторской гостиной, а также узнать о текущих трендах, полезных финансовых и маркетинговых инструментах для развития своего дела от представителей экосистемы Сбера.

Ирина Колесникова, участник Бизнес-Феста:

Как для специалиста только начинающего свою карьеру, я думаю, что такие фесты в принципе для развития очень интересны, чтобы привлекать аудиторию, клиентскую базу набирать и вести свой бизнес.

Антон Скитаев, участник Бизнес-Феста:

Интересно новыми знакомствами обзавестись, новыми клиентами – поэтому здесь

Ильгиз Валинуров, участник Бизнес-Феста:

Кроме того, что культура бизнеса повышается, люди могут ставить более интересные цели, более высокие, они видят вокруг себя много предпринимателей и начинают больше верить в себя. Тут возникает собственная мотивация достигать большего, чем вчера.

Помимо обширной деловой программы, Сбер Бизнес-Фест предложил участникам динамичную среду для нетворкинга, интерактивные площадки с активными зонами отдыха, развлечений, и превратился в настоящую территорию вдохновения.