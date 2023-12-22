Ученые ЛЭТИ создали компактный компьютер

Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) разработали миниатюрный компьютер, основанный на новых физических принципах, сообщает ТАСС.
Магноника - это технология, которая использует спиновые волны и магноны для быстрого и эффективного решения задач распознавания и классификации. Магнонный физический резервуар функционирует как нейросеть и способен выполнять те же задачи, что и традиционные программные нейронные сети. Резервуарный компьютер предназначен для выполнения операций нейросети, таких как распознавание объектов и автоматизация информационных систем на предприятиях. Основой резервуара служит магнитная пленка, на которую подается электрический ток для передачи информационных сигналов с различной амплитудой и кодирования битами.
Исследования в области магноники ведутся в лаборатории магноники и радиофотоники, созданной созданной в ЛЭТИ в рамках гранта правительства РФ.
Ранее мы сообщили о том, что в ЛЭТИ запустили студенческую мастерскую по производству рентгеновской техники.
Фото: citywalls.ru
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