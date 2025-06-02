МО РФ: 3D-печать повышает безопасность работы расчетов БПЛА

"Север" поразил миномет ВСУ на харьковском направлении.

Компоненты российских беспилотных летательных аппаратов, изготовленные на 3D-принтерах, повышают возможности дистанционной настройки и управления дронами. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны от 2 июня. В профильном ведомстве заметили, что боевые задачи успешно выполняются в зоне проведения специальной военной операции. Современные технологии помогают обезопасить работу инженеров. В частности, военнослужащими создаются различные переходники, благодаря которым после установки БПЛА, уже непосредственно перед запуском, у человека на местах есть некоторое время, чтобы отдалиться от дрона.

... И уже спустя минуту-полторы дрон становится боеготовым. За это время инженер сможет уйти, остаться целым. старший оператор FPV-дронов с позывным "Ляля"

Известно, что расчеты разведывательных и ударных БПЛА "Северной" группировки войск вносят значительный вклад в успешное выполнение боевых задач по формированию линии безопасности вдоль государственной границы России. В частности, благодаря работе воздушной разведки успешно была обнаружена замаскированная позиция минометного расчета и подразделений Вооруженных сил Украины. Бойцы "Севера" с применением FPV-дронов на оптоволокне уничтожили 82-миллиметровый миномет и позиции подразделений противника на харьковском направлении.

Российские войска освободили Кондрашовку и Строевку в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России