Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, чо 30 мая бойцы освободили из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Кондрашевка и Строевка, находящиеся на территории Харьковской области. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что задачи успешно выполнены представителями "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка Харьковской области. пресс-служба Минобороны РФ

"Запад" за минувшую неделю СВО нанес поражение живой силе и технике трех механизированных бригад армии киевского режима, пяти бригад территориальной обороны, двух бригад Национальной гвардии и отряду пограничной службы у противника. ВСУ лишились за неделю более 1 495 военнослужащих ранеными и убитыми, двух танков, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113американского производства. Дополнительно удалось ликвидировать 83 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной (РЭБ) и контрбатарейной борьбы, 19 складов с боеприпасами врага.

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР.

Фото: Минобороны России