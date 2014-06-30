Расширенная программа велогонки "Золото Ладоги" откроет Спортивные игры ПМЭФ-2026

Вместо традиционного турнира смешанных команд будут проведены раздельные старты для мужчин и женщин.

IV Международная многодневная велогонка "Золото Ладоги" в 2026 году заметно расширит программу состязаний. Мероприятие пройдёт с 25 по 31 мая по трассам Ленинградской области, республики Карелия и Петербурга, открывая спортивные соревнования Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Фонда "Росконгресс" Дарья Силаева отметила, что мероприятие нацелено на привлечение всех групп велосипедного сообщества: профессионалы, любители, корпоративные команды и спортсмены адаптивных дисциплин получат равные условия для участия. Вместо традиционного турнира смешанных команд будут проведены раздельные старты для мужчин и женщин.

Женщины-участницы смогут побороться за титул победительниц в командном зачёте и генеральной классификации, преодолев общую дистанцию более 300 километров за пять этапов гонки. Паравелосипедисты примут участие в соревнованиях корпоративной лиги, проехав трёхэтапную дистанцию протяжённостью более 120 километров.

В составе сборной паралимпийской команды выступит многократный чемпион мира Алексей Обыденнов. Он подчеркнул значимость подобного формата состязания для всей спортивной общественности, отметив роль параспортсменов в качестве примера стойкости и мотивации для коллег-гонщиков.

Инициативу организовывают Федерацией велосипедного спорта России и Фондом "Росконгресс" при содействии Министерства спорта РФ. Организационную поддержку мероприятия обеспечивает компания "АвтоВАЗ", предоставившая автомобили для технического сопровождения велогонщиков.

Фото: Фонд "Росконгресс"