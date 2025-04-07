  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
93
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Вегас" одержал победу над "Ванкувером", Барбашев отметился шайбой

0 0

На счету форварда 48 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 66 матчей и набрал 48 (21+27) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Михеева помог "Чикаго" обыграть "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: иван барбашев, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк вегас голден найтс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии