БЦ Петербурга смогли найти замену ушедшим иностранным компаниям

К концу сентября доля свободных площадей в офисах упала до 9,3%.

В конце III квартала текущего года петербургские бизнес-центры, которые ранее занимали покинувшие российский рынок компании, были сданы на 90% новым арендаторам. Об этом пишет РБК со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

К концу сентября доля свободных площадей в офисах упала до 9,3%. Всего в Северной столице находятся 530 БЦ: 311 из них полностью заполнены против 277 в прошлом году.

В общей сложности объём свободных офисов снизился с 451 тыс. кв.м. до 391 тыс. кв.м. в начале октября. Кроме того, в этом году в городе построено 7 бизнес-центров, 5 из которых вообще не были арендованы, а ещё 2 заполнились только частично. Что касается помещений с отделкой и мебелью, которые уже обжили иностранные организации, они стали более востребованными.

Ранее мы сообщили о том, что собственники ТРК и офисных центров Петербурга попросили Путина пересмотреть кадастровую оценку недвижимости.

Фото: Pxhere