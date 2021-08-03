Собственники ТРК и офисных центров Петербурга попросили Путина пересмотреть кадастровую оценку недвижимости

Письмо подписали руководители ХК "Адамант", ГК "Империя", УК "Теорема" и ТЦ, которые входят в Fort Group.

Владельцы ТРК и офисных центров Петербурга обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть кадастровую оценку недвижимости, передает РБК.

Письмо подписали руководители ХК "Адамант", ГК "Империя", УК "Теорема" и ТЦ, которые входят в Fort Group. Они утверждают, что объекты стали дороже, однако нет факторов, способствующих к такому росту стоимости. Кроме того, собственники напомнили об ухудшении положения бизнеса из-за антиковидных ограничений, санкций и ухода зарубежных компаний.

И если торговая недвижимость пока не может приблизиться к выручке 2019 года, при существенном росте эксплуатационных платежей, то деловая недвижимость находится в более глубоком кризисе. На территории Санкт-Петербурга можно встретить полностью неиспользуемые бизнес-центры. Один из владельцев ТРК Петербурга

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Фото: Piter.TV