Собственники ТРК и офисных центров Петербурга попросили Путина пересмотреть кадастровую оценку недвижимости

Владельцы ТРК и офисных центров Петербурга обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть кадастровую оценку недвижимости, передает РБК.
Письмо подписали руководители ХК "Адамант", ГК "Империя", УК "Теорема" и ТЦ, которые входят в Fort Group. Они утверждают, что объекты стали дороже, однако нет факторов, способствующих к такому росту стоимости. Кроме того, собственники напомнили об ухудшении положения бизнеса из-за антиковидных ограничений, санкций и ухода зарубежных компаний.
И если торговая недвижимость пока не может приблизиться к выручке 2019 года, при существенном росте эксплуатационных платежей, то деловая недвижимость находится в более глубоком кризисе. На территории Санкт-Петербурга можно встретить полностью неиспользуемые бизнес-центры.
Один из владельцев ТРК Петербурга
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Фото: Piter.TV
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