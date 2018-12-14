В Смольном помогут написавшей письмо Путину школьнице из Петербурга

Беглов и Ведерников способы поддержки бедствующей семьи.

Градоначальник Псковской области совместно с врио губернатора Петербурга помогут девочке, написавшей письмо Владимиру Путину. Главы регионов обсудили возможность оказания посильной помощи семье Перчиковых. Об этом стало известно благодаря посту Михаила Ведерникова в социальной сети Instagram.

Напомним, что девочка, живущая в деревне Томсино Себежского района рассказала президенту о бедственном положении. Несовершеннолетняя живет вместе с матерью под Псковом. Туда они переехали из Северной столицы, где прописаны до сих пор. Однако, по факту, переехать обратно семья не может. Чиновники собираются помочь маме трудоустроиться, а также получить среднее профессиональное образование. Также чиновники разберутся с погашением долгов по ЖКХ и налоговых платежей.

Фото: Piter.tv, Instagram