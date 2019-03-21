Партия "Альянс патриотов Грузии" написала письмо Путину

Авторы подчеркнули, что США используют Грузию в борьбе с РФ и поддерживают напряженность в стране.

Партия "Альянс патриотов Грузии" опубликовала открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором члены объединения выразили надежду на то, что глава РФ окажет содействие в нормализации отношений между государствами. Текст письма выложила на своей странице в социальной сети Facebook представитель партии Ирма Инашвили.

В тексте указывается, что более одного миллиона опрошенных граждан Грузии выступают за военный нейтралитет государства и за диалог с Москвой. Кроме того, авторы обращения подчеркнули, Соединенные Штаты используют Грузию в борьбе с РФ и поддерживают напряженность на территории страны.

Думаем, сегодня уже всем ясно, что режиссером этого театра являются именно Соединенные Штаты Америки! Всем также ясно, что бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой не что иное, как вызов России. из текста письма "Альянса патриотов Грузии"

Кроме Инашвили, письмо подписали более 40 политиков, представителей силовых структур и других сторонников партии.

Ранее глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что стране следует задуматься о поиске альтернативы топлива после запуска газопровода "Северный поток – 2". Он подчеркнул, Киеву не следует доверять международному сообществу по поводу того, что транзит газа после запуска СП-2 сохранится. Кроме того, Саакашвили обвинил РФ в "перекрытии для Украины" акватории Черного моря, так как на юге страны имеются залежи "зеленого" водорода, на что, по его мнению, претендует Россия.

Фото: pixabay.com