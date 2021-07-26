Саакашвили нашел альтернативу для Украины после запуска "Северного потока-2"

По его словам, Украине следует начать разрабатывать "зеленый" водород.

Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что стране следует задуматься о поиске альтернативы топлива после запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По его словам, Украина должна начать разрабатывать свои собственные ресурсы, в частности "зеленый" водород.

То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока - 2" будет уменьшаться - это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород. Михаил Саакашвили, глава исполкома Национального совета реформ Украины

Он подчеркнул, Киеву не следует доверять международному сообществу по поводу того, что транзит газа после запуска СП-2 сохранится. Кроме того, Саакашвили обвинил РФ в "перекрытии для Украины" акватории Черного моря, так как на юге страны имеются залежи "зеленого" водорода, на что, по его мнению, претендует Россия.

Ранее Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк.

Видео: YouTube / Україна 24