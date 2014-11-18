В Киеве назвали главную проблему страны после запуска "Северного потока - 2"

На Украине опасаются, что после запуска СП-2 транзит газа в страну прекратится.

После запуска "Северного потока - 2" главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом в интервью телевизионному каналу "Украины 24" заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его мнению, сохраняющийся транзит газа через территорию Украины "связывает руки" Москве.

Основная наша проблема - это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность. Сергей Макогон, глава "Оператор ГТС Украины"

Он считает, что соглашение Соединенных Штатов и ФРГ представляет собой декларацию, в которой нет гарантий сохранения транзита газа на территорию Украины после запуска СП-2.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность, что соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток - 2" не помешает реализации проекта.

Видео: Youtube / Украина 24

