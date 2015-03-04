Литва намерена поднять тарифы на транзит газа в Калининград

Отмечается, что теперь стоимость транзита рассчитывается по так называемой "методолгии ЕС".

Литва намерена поднять тарифы на транзит газа по своей территории в Калининград. Об этом сообщает портал BNS со ссылкой на председателя Государственного совета Литвы по регулированию в сфере энергетики Ренатаса Поцюса.

По словам политика, повышение тарифов на транзит газа связано с инвестициями в газотранспортную инфраструктуру. Он подчеркнул, что теперь стоимость транзита рассчитывается по так называемой "методолгии ЕС". Отмечается, что контракт, по которому литовская госкомпания Amber Grid получает по соглашению с "Газпромом" около 13 млн евро, истекает 1 января 2026 года.

На сегодняшний день Литва и "Газпром" обсуждают новый контракт на транзит топлива. Его срок составит пять лет. Также Поцюс подчеркнул, что уровень годовых доходов Amber Grid от транзита мог бы составить около 29 млн евро.

Ранее Песков заявил, что при отказе от российского газа Европа будет зависеть от более дорогого.

