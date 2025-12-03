По его словам, Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии.

При отказе от российского газа Европа будет зависеть от более дорогого. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том. что Европа больше не будет зависеть от российского газа. Песков отметил, что европейским странам придется платить за газ, который значительно дороже российского. Он добавил, что Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, и это приведет к последствиям к ее экономике.

Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс утери европейской экономики своего лидирующего потенциала. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что позиция главы МИД Бельгии по отказу от изъятия активов РФ не внушает оптимизма.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК