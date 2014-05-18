  1. Главная
Сегодня, 14:53
Песков: позиция главы МИД Бельгии по отказу от изъятия активов РФ не внушает оптимизма

Он также отметил, что Кремль согласен с позицией главы бельгийского МИД.

Позиция главы МИД Бельгии Максима Прево по отказу от изъятия активов России не внушает оптимизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на пост Прево в социальной сети X, в котором он написал, что лучшим способом предоставления помощи Украине станет обычный общеевропейский заем, а не использование активов Центробанка РФ. Песков отметил, что такая позиция не внушает оптимизм, однако Кремль согласен с главой бельгийского МИД.

Мы согласны с министром, но за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Здесь просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков переадресовал вопрос о глубине буферной зоны в Минобороны.

