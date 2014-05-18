Песков: позиция главы МИД Бельгии по отказу от изъятия активов РФ не внушает оптимизма

Позиция главы МИД Бельгии Максима Прево по отказу от изъятия активов России не внушает оптимизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на пост Прево в социальной сети X, в котором он написал, что лучшим способом предоставления помощи Украине станет обычный общеевропейский заем, а не использование активов Центробанка РФ. Песков отметил, что такая позиция не внушает оптимизм, однако Кремль согласен с главой бельгийского МИД.
Мы согласны с министром, но за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Здесь просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков переадресовал вопрос о глубине буферной зоны в Минобороны.
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все