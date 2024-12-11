Любош Блаха назвал Владимира Зеленского высокомерным политиком из-за прекращения транзита газа.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блаха заявил коллегам на пленарном заседании о том, что Европейский союз понес значительные убытки из-за антироссийского настроя. Иностранный политик указал на то, что киевский режим в ходе вооруженногоконфликта с Москвой лишился сотни тысяч своих граждан. В том случае, если бы коллективному Брюсселю удалось договориться с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле и заключить мирное соглашение, то сейчас в регионе царило бы спокойствие. По мнению политика, введенное санкционное давление стран коллективного Запада на Россию вредит прежде всего самому ЕС. Он указал, что от своих же действий Европа пострадала больше, чем какая-либо другая страна.

Я должен извиниться, но я нахожу антироссийские настроения здесь совершенно ужасными. Любош Блаха, парламентарий Словакии

Любош Блаха заметил, что украинский президент Владимир Зеленский перекрыл Европе газовые краны. Депутат из Словакии назвал такое поведение со стороны коллеги высокомерным.

Новый вице-спикер парламента Словакии Блаха выбросил из кабинета флаг ЕС.

Фото и видео: Telegram / Пул N3