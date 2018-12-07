Украина озвучила требования к Западу из-за "Северного потока-2"

Ранее США и Германия пришли к соглашению по поводу строительства газопровода.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о том, какую компенсацию Киев должен получить в связи с достройкой газопровода "Северный поток-2".

Отметим, что ранее США и Германия ранее опубликовали совместное заявление, где говорится о поддержке Украины. Так, в интересах Киева и Европы после 2024 года будет проложен транзит российского газа через Украину. Как сообщается в заявлении, Германия будет использовать все доступные средства влияния, что был пролонгирован договор между Россией и Украиной о транзите газа.

В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта, - сказала вице-премьер Украины.

Она подчеркнула, что Киев должен получить гарантии, а не договоренности. Речь идет о территориальной целостности и независимости.

Стефанишина подчеркнула, что Киев направил запрос по поводу компенсаций в Еврокомиссию более семи месяцев назад. Однко, по ее словам, ответа до сих пор нет.

"Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — заключила она.

Ранее мы писали, что Россия обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с несколькими странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Видео: YouTube / Україна 24