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Захарова сообщила, что Россия обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с рядом стран

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Подобное взаимодействие ведется на двусторонней основе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с несколькими странами. Об этом она рассказала на брифинге.

По словам Захаровой, подобное взаимодействие ведется с рядом стран на двусторонней основе.

После прорывных достижений в изобретении вакцины мы были открыты не просто к диалогу, но и к открытому обмену данными, производству нашей вакцины на территории других государств и к поставкам - гуманитарным, коммерческим, - к любому роду взаимодействия.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Зарахова заявила, что соглашение США и Германии не помешает реализации "Северного потока - 2"

Видео: МИД РФ

Теги: коронавирус, мария захарова, мид россии, сертификат вакцинации
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Куликов Игорь
Сегодня 23:27

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