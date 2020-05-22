Захарова сообщила, что Россия обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с рядом стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с несколькими странами. Об этом она рассказала на брифинге.
По словам Захаровой, подобное взаимодействие ведется с рядом стран на двусторонней основе.
После прорывных достижений в изобретении вакцины мы были открыты не просто к диалогу, но и к открытому обмену данными, производству нашей вакцины на территории других государств и к поставкам - гуманитарным, коммерческим, - к любому роду взаимодействия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Зарахова заявила, что соглашение США и Германии не помешает реализации "Северного потока - 2"
Видео: МИД РФ
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